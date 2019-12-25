Общество

«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елку

Общество 25.12.2019 15:44
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25.12.2019 15:44


Сегодня в Волгограде начали украшать главную городскую елку, установленную около музея «Россия – моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие закрепляют игрушки и гирлянды на елке с помощью спецтехники и автовышек. Напомним, высота главной  новогодней елки – 18 метров, ее вес - свыше 2 тонн. На «ствол» ели из металлоконструкций надели 1628 веток-лап. На вершине установлена  1,5-метровая золотая звезда, остальные украшения - это  450 синих, белых и оранжевых шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, а также  серебристые бусы. В вечернее время на новогодней ели будет загораться гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов.

Вокруг елки рабочие расставят арт-объекты «Крылья ангела» и «Снежная королева». Освещающие лестницу фонари, ведущие из сквера Пушкина в пойму реки Царицы, подсветят праздничными консолями. Лестницу, которая ведет к музею «Россия - моя история», уже украсили яркими большими шарами. Также в пойме Царицы уже залит каток, который подкрасили в белый цвет. 

Волгоградцы, которые наблюдают за работами по украшению елки, впрочем, немного разочарованы скромностью убранства главного новогоднего дерева. «Ну, может, когда включат светодиоды, вид будет получше», - успокаивают сами себя горожане. 

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