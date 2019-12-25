«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елку

Общество 25.12.2019 15:44
10848 23
25.12.2019 15:44
Сегодня в Волгограде начали украшать главную городскую елку, установленную около музея «Россия – моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие закрепляют игрушки и гирлянды на елке с помощью спецтехники и автовышек. Напомним, высота главной новогодней елки – 18 метров, ее вес - свыше 2 тонн. На «ствол» ели из металлоконструкций надели 1628 веток-лап. На вершине установлена 1,5-метровая золотая звезда, остальные украшения - это 450 синих, белых и оранжевых шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, а также серебристые бусы. В вечернее время на новогодней ели будет загораться гирлянда из 1,5 тысячи светодиодов.
Вокруг елки рабочие расставят арт-объекты «Крылья ангела» и «Снежная королева». Освещающие лестницу фонари, ведущие из сквера Пушкина в пойму реки Царицы, подсветят праздничными консолями. Лестницу, которая ведет к музею «Россия - моя история», уже украсили яркими большими шарами. Также в пойме Царицы уже залит каток, который подкрасили в белый цвет.
Волгоградцы, которые наблюдают за работами по украшению елки, впрочем, немного разочарованы скромностью убранства главного новогоднего дерева. «Ну, может, когда включат светодиоды, вид будет получше», - успокаивают сами себя горожане.
Реклама
В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане25.12.2019 17:51
Волжский хочет выглядеть в пять раз старше25.12.2019 16:27
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМа25.12.2019 15:10
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участках25.12.2019 14:37
В Волгограде откроют новогодний автобусный маршрут25.12.2019 14:05
Свершилось!: Центральный бассейн Волгограда отмывают после долгого ремонта25.12.2019 12:01
Электрички из Саратова в Волгоград и обратно начнут курсировать регулярно весной 2020 года25.12.2019 10:20
Снега нет, Дед есть: в центре Волгограда открыли новогоднюю резиденцию24.12.2019 18:49
«Хочу домой!»: семья волгоградцев ищет хозяев потерявшейся собаки24.12.2019 16:07
В Волгоградской облдуме расстелят новые ковровые дорожки24.12.2019 13:18
Детсад - не частная вотчина: в Волгоградской области экс-заведующая оказалась мошенницей24.12.2019 09:45
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собаки23.12.2019 14:32
Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добра23.12.2019 13:49
Долой серость!: в Волгограде приступают к покраске льда на катке в пойме Царицы22.12.2019 13:10
В Волгограде начали установку главной городской елки22.12.2019 12:38
Реклама