Общество

В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМа

Общество 25.12.2019 15:10
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25.12.2019 15:10


Часть здания заброшенного Центрального универмага в Волгограде недавно начали отапливать, а полностью ЦУМ подключат к теплу в течение ближайших 1,5-2 месяцев. Как передает ИА "Высота 102", об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам Анатолий Мальченко, директор Волгоградского областного краеведческого музея, в оперативном управлении которого находится универмаг.
По его словам, сегодня отопление есть на 4-5 этажах здания, где расположен областной комитет культуры, а также в подвале универмага, где находится музей "Память". Здесь 31 января 1943 года пленили фельдмаршала Паулюса, командующего окружёнными в Сталинграде германскими войсками. Экспозицию отапливают, но с помощью электричества, уточнил Мальченко.
"Долгие годы ЦУМ стоял без отопления, что отрицательно сказывалось на его техническом состоянии", - рассказал директор музея. В настоящее время в здании накопилось множество инженерных проблем. 
Напомним, что ЦУМ Волгограда находится в запустении с 2011 года. Арендаторов торговых площадей попросили из универмага по инициативе губернатора Анатолия Бровко. Помещения были отрезаны от электричества, не отапливались и постепенно ветшали. 
Решить проблему с отоплением удалось после вмешательства нынешнего областного руководства. Как ожидается, в ближайшие месяцы тепло будет и на 1-3 этажах Центрального универмага. Вопросом реконструкции здания в настоящее время занимается комитет строительства Волгоградской области, которому поручено подготовить соответствующие конкурсные процедуры. В целом задачу реанимирования здания универмага Мальченко назвал крайне сложной. Он не стал называть конкретных дат, отшутившись, что все произойдет еще "при нашей жизни".
Историческое здание ЦУМа после длительных судебных споров было возвращено в государственную собственность и находится в оперативном управлении Волгоградского областного краеведческого музея. В ноябре 2018 года при осмотре пустующих площадей ЦУМа глава региона Андрей Бочаров заявлял, что здание должно стать многофункциональным. "Прекрасное большое пространство позволит здесь разместить любые объекты, как торговли, так и, как сейчас просят представители музейного сообщества, дополнительные выставочные площади", - отметил тогда губернатор.

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