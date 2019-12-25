Электрички из Саратова в Волгоград и обратно начнут курсировать регулярно весной 2020 года

Общество 25.12.2019 10:20
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25.12.2019 10:20
Электрички из Саратова в Волгоград и обратно будут курсировать на регулярной основе в апреле-мае 2020 года. С 1 апреля по 31 мая – по выходным дням, два раза в неделю. А в дни празднования 75-летия Великой Победы, с 1 по 11 мая поезда будут отправляться ежедневно.
Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил на состоявшейся накануне в Саратове пресс-конференции начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.
В ходе пресс-конференции Сергей Альмеев проинформировал журналистов о реализации ключевых инвестиционных проектов ОАО «РЖД», связанных с развитием пропускных способностей магистрали, реконструкцией вокзальной инфраструктуры и пассажирским комплексом в целом.
Представители саратовских, астраханских и волгоградских СМИ смогли задать начальнику дороги вопросы, связанные в основном с развитием маршрутной сети и реализацией социально-значимых проектов.
Сергей Альмеев отметил, что в ближайшие 5 лет объём инвестиций на реализацию проектов ОАО «РЖД» на территории Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей существенно возрастёт и превысит 184 млрд рублей.
Одним из важных событий уходящего года для волгоградцев начальник Приволжской железной дороги считает завершение реконструкции железнодорожного вокзала Волгоград-1.
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