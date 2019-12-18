В Волгоградской области директора школы наказали за заболевших детей





В Медведевской средней школе Иловлинского района Волгоградской области восстановлено теплоснабжение. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, произведен ремонт системы отопления в подвале, также в классах увеличено количество радиаторов. За допущенные нарушения руководитель МБОУ «Медведевская СОШ» и четверо сотрудников образовательного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района материалы направлены в Иловлинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области для организации процессуальной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и 238 УКРФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как ранее сообщалось, в Медведевской средней школе с начала декабря из 137 учеников 90 пропустили занятия в связи с болезнью. При этом шесть несовершеннолетних были госпитализированы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», одному ребенку поставлен диагноз «пневмония». Оказалось, что на первом этаже в кабинетах 3, 4 и 5 классов не соблюдался температурный режим.

Причиной нарушения явился частичный вывод из эксплуатации отопления подвальных помещений школы, в результате чего под указанными учебными кабинетами подвальное помещение с начала отопительного сезона не отапливалось. По результатам проверки прокуратурой главе администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, прокуратурой района материалы направлены в Иловлинский межрайонный СО СУ СК РФ по Волгоградской области для организации процессуальной проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и 238 УКРФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в администрации Иловлинского района заверяли, что с отоплением в школе было все в порядке, температурный режим в помещениях соблюдался.



