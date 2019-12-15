Общество

Деньги есть: траты на чиновников и депутатов Волгоградской области подрастают

Общество 15.12.2019 12:18
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15.12.2019 12:18


Два главных финансовых документа региона без учета возможных вносимых изменений  сравнили журналисты ИА «Высота 102» и обнаружили, что на депутатов и чиновников с каждым годом тратится больше денег. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в законе Волгоградской области об областном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований на уходящий год было заложено  почти  214 миллионов рублей. А в законе Волгоградской области на 2020 год появилась уже другая цифра – 238,5 миллиона рублей. Причем в 2021 году эту сумму планируется увеличить до 248,5 миллиона рублей. То есть депутаты облдумы и местные депутаты будут  обходиться дороже налогоплательщикам. 
Такая же тенденция и с расходами по разделу "Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций". Так, на 2019 год на содержание чиновников было заложено 290 миллионов рублей, такая же сумма предназначалась и в 2020 и 2021 годах. Однако в недавно принятом бюджете на 2020 год фигурирует уже другая цифра – более 326 миллионов рублей. Столько же «съедят» чиновники Волгоградской области и в 2021 и в 2022 годах.
Между тем, напомним, ранее региональные власти приняли программу оптимизации расходов средств областного бюджета, среди мероприятий которой значилась заморозка индексаций окладов госслужащих. Однако в КСП Волгоградской области пришли к выводу, что реальной экономии бюджета  в 2018 году эта мера не принесла. 

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