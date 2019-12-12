Общество 12.12.2019 12:01
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12.12.2019 12:01
Компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей присудил Волжский городской суд местной жительнице, которая потеряла супруга из-за некачественно оказанной врачами медицинской помощи. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе облсуда, эту сумму обязали выплатить ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им. С.З.Фишера".
В суде пострадавшая пояснила, что в апреле 2017 года ее супруг, с которым она прожила в браке 45 лет, по экстренным показаниям с болями в животе был доставлен в больницу. После проведенного осмотра дежурный врач исключил у больного данные об острой хирургической патологии, в связи с чем мужчине было отказано в госпитализации и он вернулся домой. На следующий день его состояние ухудшилось, волжанина доставили в ГБУЗ "ГКБ №3", где в связи с подозрением на наличие хирургической патологии, ему была проведена экстренная операция.
Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, больной скончался вследствие развития у него перитонита. Женщина полагает, что смерть её супруга стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи сотрудником ГБУЗ "ГКБ №1 им. С.З. Фишера", в связи с чем просила взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда.
Представитель больницы возражал против удовлетворения иска, указав на отсутствие причинно-следственной связи между действиями врача и смертью мужчины. Изучив все доводы и документы, суд пришел к выводу, что бездействие врача ГБУЗ "ГКБ №1 им. С.З. Фишера", выразившееся в непроведении пациенту необходимых диагностических мероприятий и инструментальных исследований, повлекло несвоевременное установление диагноза и несвоевременно назначенное лечение, в связи с чем произошло развитие осложнений и наступила смерть пациента. Решение вступило в законную силу.
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