Общество

В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикеты

Общество 07.12.2019 18:11
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07.12.2019 18:11


Адвокат волжанина Егора Лесных, который получил накануне 3 года лишения свободы по резонансному московскому делу о массовых беспорядках, будет обжаловать приговор. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил защитник Эльдар Гароз. В поддержку Егора Лесных, после того как стало известно о приговоре, прошли одиночные пикеты. 
 
Приговор 34-летнему жителю Волжского Егору Лесных, а также Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову вынесли накануне в Мещанском суде Москвы. Мыльникова  приговорили к двум годам колонии условно, Мартинцов получил два с половиной года колонии, Лесных – три года колонии.  По версии следствия, трое обвиняемых повалили нацгвардейца во время несанкционированной протестной акции 27 июля, а Лесных также пнул полицейского. Всем им вменяли часть 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). 

Фото из группы поддержки Егора Лесных Вконтакте и со страницы Ильи Азар в Facebook

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