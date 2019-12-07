Адвокат волжанина Егора Лесных, который получил накануне 3 года лишения свободы по резонансному московскому делу о массовых беспорядках, будет обжаловать приговор. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил защитник Эльдар Гароз. В поддержку Егора Лесных, после того как стало известно о приговоре, прошли одиночные пикеты.

Приговор 34-летнему жителю Волжского Егору Лесных, а также Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову вынесли накануне в Мещанском суде Москвы. Мыльникова приговорили к двум годам колонии условно, Мартинцов получил два с половиной года колонии, Лесных – три года колонии. По версии следствия, трое обвиняемых повалили нацгвардейца во время несанкционированной протестной акции 27 июля, а Лесных также пнул полицейского. Всем им вменяли часть 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).





Фото из группы поддержки Егора Лесных Вконтакте и со страницы Ильи Азар в Facebook



