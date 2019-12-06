Владимир Путин пообещал «постараться» после встречи с волонтером из Волжского

Общество 06.12.2019 11:19
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06.12.2019 11:19
Председатель школы социальной активности города Волжского Вера Лазарева пообщалась с президентом России Владимиром Путиным на форуме волонтеров. Главе государства Вера Лазарева рассказала про проект волжских «серебряных» волонтеров – «Бабушка на час». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, в заключительный день фестиваля, который прошел в Сочи, волонтеров приветствовал президент Владимир Путин. Глава государства также побывал на официальной площадке форума «Ассоциации волонтерских центров». На ней присутствовали 20 самых активных волонтеров России, в их числе была и жительница Волжского Вера Лазарева, которая является руководителем Центра «серебряного» волонтерства Волгоградской области. Она рассказала президенту о работе добровольцев в регионе и в Волжском, в частности.
Владимир Владимирович Путин поинтересовался деятельностью проекта «Бабушка на час». Вера Лазарева рассказала, что волжанки «серебряного» возраста работают с ребятами из социальных учреждений, таких как детский дом или вечерняя школа. Бабушки преподают детям английский язык, ведут подготовку и по другим предметам, обучают вязанию и шитью, парикмахерскому искусству, основам электромонтажных работ, чтобы ребята были подготовлены к жизни в обществе.
Кроме этого, Вера Лазарева обратилась к президенту с просьбой организовать конкурсы на грантовые проекты не только для НКО, но и для физических лиц, потому что у многих людей есть интересные социальные проекты, нуждающиеся в финансовой поддержке. Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос.
«Вера Павловна, постараемся», – сказал президент.
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