Общество 04.12.2019 08:14
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04.12.2019 08:14
Гаражная ликвидация объявлена администрациями Кировского и Дзержинского районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения изданы чиновниками. В частности, «приговорены» к сносу 38 металлических боксов, расположенных около дома №58 по ул. Новорядской в Дзержинском районе, и 60 – на ул. Шлюзовой между улицами Кирова и Колосовой в Кировском районе Волгограда. Исчезнуть с лица земли гаражи должны в течение пяти дней. В случае, если собственники сооружений не сделают это в добровольном порядке, боксы демонтируют силами районных коммунальных служб.
Напомним, в Волгограде уже не первый год зачищают территории от гаражей, расположенных рядом с многоквартирными домами. Чиновники считают их самовольными постройками.
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