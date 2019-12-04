



Гаражная ликвидация объявлена администрациями Кировского и Дзержинского районов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения изданы чиновниками. В частности, «приговорены» к сносу 38 металлических боксов, расположенных около дома №58 по ул. Новорядской в Дзержинском районе, и 60 – на ул. Шлюзовой между улицами Кирова и Колосовой в Кировском районе Волгограда. Исчезнуть с лица земли гаражи должны в течение пяти дней. В случае, если собственники сооружений не сделают это в добровольном порядке, боксы демонтируют силами районных коммунальных служб.

Напомним, в Волгограде уже не первый год зачищают территории от гаражей, расположенных рядом с многоквартирными домами. Чиновники считают их самовольными постройками.



