



Администрация Волгограда не смогла предоставить полный комплект документов на судебный процесс по иску чиновников о сносе развлекательно-гостиничного комплекса «Сосновый бор». Как сообщает ИА «Высота 102», запрошенные ранее судом документы, которые касались появления объектов «Соснового бора» в Дзержинском районе и переписки чиновников с владельцами комплекса, были предъявлены в «непотребном виде» - даже без подписей. Юрист администрации Волгограда пояснил - это все, что удалось найти. Судья попросил предоставить оригиналы, однако услышал ответ от представителя мэрии, что они находятся в архиве. «У вас без печатей документы выдают?», - удивился судья. Он спросил, будут ли письменные пояснения к документам, но их у представителя администрации тоже не оказалось.

Ранее, напомним, сотрудник департамента архитектуры и градостроительства Волгограда в суде и вовсе заявил, что никаких документов, которые могли бы доказать, что владельцы комплекса проводили законные процедуры перед строительством «Соснового бора», в ведомстве нет. При этом представители ответчика смогли предоставить постановления мэрии, которые, в частности, подтверждали изменение разрешенного вида использования земли, на которых располагаются объекты комплекса.

Сегодня на суде рассматривался также вопрос о проведении судебной экспертизы. Ранее против назначения экспертизы выступил представитель администрации Дзержинского района, по мнению которого, в деле и так достаточно доказательств якобы допущенных ответчиком нарушений при строительстве комплекса. Для вынесения решения по назначению экспертизы потребовались дополнительные документы, в связи с чем судья объявил перерыв.

Напомним, чиновники администрации Дзержинского района в суде добиваются сноса «Соснового бора», считая объекты комплекса самовольными постройками. К делу привлечены муниципальные и государственные структуры, в частности, МУ «Горэколес», управления Росреестра, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, инспекция госстройнадзора. Представители коммерческой структуры ранее просили привлечь к судебному процессу главу Дзержинского района Сергея Тация, так как он должен отвечать за самовольное строительство на подведомственной ему территории, однако судья в этом ходатайстве отказал.



