Общество

Депутаты Госдумы РФ выводят репетиторов и «мужей на час» из Волгоградской области на чистую воду

Общество 22.11.2019 09:29
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22.11.2019 09:29


Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается внести изменения в закон о специальном налоговом режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в нижней палате парламента, одним из документов предлагается с 1 января 2020 года расширить географию эксперимента, включив в него Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Башкортостан.
Для самозанятых, оказывающих услуги или продающих товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%. Для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или ИП — 6%. 
Ранее налоговый режим для самозанятых был введен в Московской, Калужской областях, Москве и Татарстане. 
По данным ФНС, на 31 декабря 2019 года количество таких налогоплательщиков в четырех регионах составило 260 тысяч человек. Половина из них ранее никак не декларировали свои доходы, то есть полностью находились в теневом секторе, заявили в Госдуме.

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