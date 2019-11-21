Общество

Закупку услуг сотовой связи для чиновников Волгоградской области посчитали «мутной»

Общество 21.11.2019 20:47
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21.11.2019 20:47


Аукцион на оказание услуг сотовой связи для государственных нужд Волгоградской области приостановлен до рассмотрения жалобы ПАО «Мегафон» в антимонопольном органе, сообщает ИА «Высота 102». Жалоба на действия заказчика – комитета информационных технологий Волгоградской области – размещена на сайте госзаказов. Как следует из текста жалобы, компания сотового оператора обращает внимание на то, что заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться целями максимально эффективно использовать бюджетные средства путем создания условий для конкуренции. Однако, следует из текста жалобы, положения документации содержат существенные нарушения закона о контрактной системе и ограничивают количество потенциальных участников аукциона. 
В частности, претензии компании касались расчета так называемой универсальной услуги, стоимость которой в документации определена в размере 55731,10 рублей. Чиновники обозначили эту сумму как наименьшую из трех коммерческих предложений, представленных сотовыми операторами. Однако в «Мегафоне» считают, что данная сумма должна быть разложена по каждой позиции из набора услуг, требуемых заказчиком. Но такой детальной расшифровки техническая документация не содержала. 
Кроме того, в жалобе указывается, что заказчик объединил в один лот два вида услуг – лицензированных и нелицензированных. Речь идет об оказании услуг связи и аренде соответствующего оборудования. Тогда как в ФАС России считают, что такое объединение приводит к снижению количества участников закупки. Податель жалобы также отмечает, что не удовлетворен ответами на поставленные компанией вопросы в полученном разъяснении, так как эти ответы ограничились «собственной трактовкой положений документации, без ссылок на нормативно-правовые акты». Решение по жалобе Волгоградское УФАС примет в ближайшее время. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о намерении чиновников администрации Волгоградской области потратить почти 6,4 миллиона рублей на обеспечение полным комплектом услуг  сотовой связи 450 абонентов в течение всего следующего года. Годом ранее эта услуга на такое же количество сим-карт обошлась бюджету всего в 3 миллиона рублей. 

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