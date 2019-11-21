Общество 21.11.2019 11:18
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21.11.2019 11:18
Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов направлены разъяснения от Федеральной антимонопольной службы по поводу незаконности понуждения работников к обслуживанию в определенном банке. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, позиция центрального аппарата ФАС по «зарплатному рабству» доведена до сведения глав всех муниципальных образований региона.
«К сожалению, эта тема для Волгоградской области продолжает быть актуальной, поскольку к нам по-прежнему поступают звонки граждан. Как правило, люди представляются работниками бюджетной сферы, зарплату которых без их согласия работодатели переводят на счета, открываемые в определенном банке. Навязывание кем бы то ни было работникам обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке не только ущемляет их права, но и может привести к ограничению конкуренции на рынке данного вида финансовых услуг, поскольку такие действия могут привести к необоснованному перераспределению финансовых средств одних банков в пользу других. В таких случаях финансовым организациям следует обращаться к нам.
При наличии доказательств таких фактов мы готовы рассматривать соответствующие заявления и обращения на предмет их соответствия антимонопольному законодательству. Гражданам, которых понуждают к «зарплатному рабству» мы рекомендовали обращаться в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области»,- отметил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.
В антимонопольном органе напомнили, что в соответствии с трудовым законодательством работник имеет право написать заявление о получении заработной платы через тот банк, который ему удобен.
Напомним, ранее Волгоградское УФАС России выдавало предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда. Органу власти предписали отозвать письмо о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта исключительно в определенном банке и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в «избранном» банке.
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