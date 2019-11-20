В Волгограде УК заставили засыпать «ничейный» провал





В Волгограде жителей дома №24 по ул. 8-ой Воздушной армии избавили от опасности провалиться в зыбкую яму, образовавшуюся на месте ливневой канализации. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, cотрудники администрации Дзержинского района провели выездную проверку по жалобам горожан. Результаты проверки показали, что в жилом здании вышла из строя ливневая канализация, которая отводит дождевые воды с крыши. Повреждение водоотвода привело к образованию локальной просадки грунта в отдалении от дома, при этом угрозы конструктивным элементам здания нет.

Так как ливневка относится к общедомовому имуществу, за ее содержание в надлежащем техническом состоянии отвечает управляющая компания. УК была поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить целостность системы водоотвода и устранить провал грунта.

В настоящее время комплекс восстановительных мероприятий полностью выполнен: сотрудники управляющей организации устранили место протечки в трубопроводе, восстановили колодец и провели обратную засыпку в месте просадки грунта. Специалисты осмотрели подвальное помещение: в настоящий момент вода в подвале отсутствует.









Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратились горожане , опасавшиеся обрушения здания из-за провала колодца ливневой канализации. Волгоградцы жаловались на скопление воды в подвале и на отсутствие эффективных действий по устранению провала со стороны УК «ЖЭУ-65».



