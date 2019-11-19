



Жители дома №24 по ул. 8-ой Воздушной армии уже второй год бьют тревогу, опасаясь обрушения здания из-за провала колодца ливневой канализации. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, этот участок дворовой территории оседает на глазах. Рабочие УК «ЖЭУ-65» только успевают набрасывать в провал песок, который забивает и без того разваливающуюся трубу. «Грунт дома подмывается, вода в подвале застаивается – летом дышать невозможно из-за затхлого запаха», - возмущаются жильцы. Обращения в домоуправление эффекта не возымели. Тогда волгоградцы обратились за помощью в мэрию. «Полученный ответ нас просто убил, - рассказали жители дома. – В департаменте ЖКХ и ТЭК нам сообщили, что организация, ответственная за содержание и эксплуатацию системы ливневой канализации Волгограда отсутствует. А решение вопросов по содержанию и техническому обслуживанию дренажной и ливневой канализации в компетенцию департамента, как выяснилось, не входит. Это звучало почти как «проваливайтесь дальше».

Напомним, проблеме бесхозных ливневок Волгограда – уже много лет. В феврале этого года по иску прокуратуры Центральный суд обязал администрацию Волгограда в течение ближайших 6 месяцев после вступления в силу решения суда произвести инвентаризацию и определить эксплуатирующую организацию для надлежащего содержания объектов ливневой канализации на территории города. Бездействие мэрии в отношении объектов ливневой канализации, которые долгое время считаются бесхозными, было признано незаконным.



