В Волгограде УК оштрафовали за рыжих тараканов

Общество 19.11.2019 08:22
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19.11.2019 08:22
В Волгограде ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» оштрафовано за нарушение санитарного законодательства. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ведомство обратился житель одного из домов по ул. Каменская, который пожаловался на засилье рыжих тараканов. При проверке подтвердилось наличие насекомых в местах общего пользования – на лестничной клетке, в мусоропроводе и в подвале. Однако дезинсекцию коммунальщики не проводили. Управляющая компания теперь заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за непринятие мер по уничтожению тараканов.
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