Общество

В Волгограде хозяева плавучих домов претерпели из-за осеннего половодья

Общество 16.11.2019 09:15
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16.11.2019 09:15


Жители Волгограда и пойменных районов области наблюдают аномальный для ноября подъем уровня воды в Волге. Как сообщает ИА «Высота 102», на набережной Советского района крайне необычным выглядит затопленный спуск к пляжу: песчаная полоса, бетонная дорога и даже первые две ступени лестницы оказались затоплены.

Чуть дальше ресторанных комплексов, которыми усеян берег, вырос целый «поселок» из  плавучих домов. Подъезд к ним возможен по нижней террасе набережной, которая за последние пару дней ушла под воду. Владельцы бунгало на своих внедорожниках с этим препятствием пока справляются. Но и сбросы воды на Волжской ГЭС продолжаются, а значит, уровень воды еще может подняться.

Осеннее половодье, которое сегодня наблюдают волгоградцы, – крайне необычное явление. За 60 лет работы Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время года осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах. Виновником в Росводресурсах называют теплый ноябрь: выпавший снег растаял, что вместе с дождями привело к интенсивному росту притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. Волгоградское водохранилише сейчас наполнено полностью, поэтому сбросу подлежит только «лишний» объем воды. В филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» заверяют, что на весеннее половодье 2020 года данная ситуация не повлияет.

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