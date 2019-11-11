



О профессиональной переподготовке предпенсионеров готовится доложить депутатам главный профильный чиновник Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в областной думе состоится заседание комитета по труду и социальной политике, на котором порассуждают на тему карьерных перспектив пока не дотянувших до пенсии налогоплательщиков региона. Председатель комитета по труду и занятности населения региона Дмитрий Локтионов расскажет народным избранникам об организации профессионального обучения и дополнительного образования предпенсионеров. Новые горизонты перед гражданами чиновники намерены открыть в рамках национального проекта «Демография».

Кроме того, в повестке дня ближайшего заседания думского комитета по труду значится вопрос о рассмотрении обязательного публичного отчета губернатора Волгоградской области о результатах независимой оценки качества оказания услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания. Присутствие самого Андрея Бочарова на собрании не планируется. На заданную тему доклад подготовит председатель комитета соцзащиты населения Лилия Заботина. Известно, что аналогичные отчеты прозвучат и на других думских комитетах. На ближайшее заседание облдумы, которое назначено на 14 ноября, данный вопрос выноситься не будет. Народные избранники в этот день сосредоточатся на принятии проекта бюджета региона 2020 года в первом чтении.



