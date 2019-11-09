«Это по-нашему»: в городе Волгоградской области к зиме сделают дороги

Общество 09.11.2019 08:36
2756 18
09.11.2019 08:36
В городском округе Фролово затевается большой дорожный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на ремонт участков двух улиц – Пролетарской и Строителей – планируется потратить около 36 миллионов рублей. Интересно, что электронные аукционы на ремонт дорог были объявлены в конце октября. По условиям аукциона работы должны быть выполнены в срок не позднее 40 дней после заключения контрактов. То есть примерно к середине декабря. Если сейчас в регионе – пока теплая погода, то уже в ближайшее время, по прогнозу синоптиков, она испортится. И есть вероятность, что заканчивать ремонт дорог будут уже под снегом.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
48322 127
23.10.2019 07:06
22412 19
07.11.2019 11:47
21776 25
С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»09.11.2019 10:23
Жителям приговоренного к сносу дома дали совет в Госстройнадзоре Волгоградской области08.11.2019 18:00
В Волжском УК заплатит круглую сумму за «голый» балкон08.11.2019 16:18
Довольны все: «Родина-мать» в Волгограде после реставрации заметно посвежела08.11.2019 15:54
В Волгограде полицейские в честь своего праздника организовали мини-парад08.11.2019 15:39
Для очистки сточных вод Волгограда на острове Голодный затеяли большую стройку08.11.2019 14:30
Телевизоры жителей Волгоградской области могут забарахлить в ночь с 11 на 12 ноября08.11.2019 13:37
В павильоне Центрального рынка Волгограда замахнулись на "вечное лето"08.11.2019 12:00
Волгоградское УФАС: регоператор сферы ТКО встает на путь исправления08.11.2019 11:41
«От товарищей товарищам»: в станице Волгоградской области открыли памятник Ленину08.11.2019 10:42
"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием07.11.2019 20:21
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к Ленину07.11.2019 18:01
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений суда07.11.2019 17:26
В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»07.11.2019 16:05
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХ07.11.2019 15:02
Реклама