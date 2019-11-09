«Это по-нашему»: в городе Волгоградской области к зиме сделают дороги





В городском округе Фролово затевается большой дорожный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на ремонт участков двух улиц – Пролетарской и Строителей – планируется потратить около 36 миллионов рублей. Интересно, что электронные аукционы на ремонт дорог были объявлены в конце октября. По условиям аукциона работы должны быть выполнены в срок не позднее 40 дней после заключения контрактов. То есть примерно к середине декабря. Если сейчас в регионе – пока теплая погода, то уже в ближайшее время, по прогнозу синоптиков, она испортится. И есть вероятность, что заканчивать ремонт дорог будут уже под снегом.



