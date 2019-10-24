Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитов





О завершении рассмотрения дела в отношении ООО «Виктори» (автоцентр «Волга») заявили сегодня в Волгоградском УФАС России. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в антимонопольное ведомство поступили обращения от возмущенных граждан о том, что АЦ «Волга» рекламирует в интернете подозрительно «дешевый» автокредит от 4,5%. В УФАС выяснили, что при заключении кредитных договоров в стоимость кредита включались дополнительные услуги, предусматривались условия о залоге приобретаемого имущества, а фактическая полная стоимость кредитов составляла около 16,432 % годовых. Информация о платежах и комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика в рекламе отсутствовала. Кроме того, на сайте, на который переадресовывался клиент при нажатии на баннер контекстной рекламы, незаконно упоминались и крупные банки, которые не имеют договоров о сотрудничестве в рамках программ автокредитования с компанией АЦ «Волга» (ООО «Виктори», Волгоград). При этом ряд банков указал УФАС, что у них в принципе отсутствуют программы автокредитования. Контекстная реклама с пометкой «Яндекс-Директ» об автокредите без первого взноса от 4,5% признана ненадлежащей, поскольку распространена с нарушением.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Волгоградского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении. «Принимая решение, антимонопольный орган учитывал специфику распространения рекламы в сети Интернет. Однако учитывалась также и судебная практика, в соответствии с которой реклама может быть признана надлежащей только в случаях, когда гиперссылка сразу после клика на текст контекстной рекламы содержит всю исчерпывающую информацию о рекламируемой услуге. Потребитель интернет-рекламы при просмотре объявления должен в полном объеме автоматически получить из него всю необходимую информацию по соответствующим финансовым услугам. Однако в рассматриваемом случае такие условия не были соблюдены. В очередной раз хочется призвать граждан, обращающихся за финансовыми услугами, быть особенно осторожными. Необходимо внимательно читать договоры и четко понимать с кем и на каких условиях они заключаются», - отметила в комментарии ИА «Высота 102» заместитель руководителя регионального УФАС Ирина Никуйко.



