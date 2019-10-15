



В декабре на сцене Волгоградского НЭТа выступят артисты Московского театра на Таганке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, гастроли столичных деятелей культуры обойдутся в 1 млн 790 тысяч рублей. 4 декабря волгоградцы смогут увидеть постановку «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, которая оценена в 690 тысяч рублей. 5 декабря состоится показ спектакля «Чайка 73458» по произведению классика Антона Чехова. На сайте Московского театра на Таганке указано, что роль Аркадиной играет актриса Ирина Апексимова. Однако в договоре, заключенном между театрами указано, что в актерский состав могут вноситься изменения. Эта постановка оценена в 1,1 млн рублей.

Волгоградский НЭТ пригласил московских артистов на собственные денежные средства, полученные от оказания платных услуг. Однако это далеко не все расходы, которые понесет организатор. Новый экспериментальный театр также обязан оплатить проживание труппы в гостинице, обеспечить гостям трансфер, предоставить все необходимое свето- и звукотехническое оборудование, обеспечить продажу билетов и проведение эффективной рекламной кампании.

Стоимость билетов на спектакли пока неизвестна. На сайте НЭТа информация о предстоящем визите актеров московского театра пока отсутствует.