Общество 08.10.2019 15:04
3721 9
08.10.2019 15:04
Срывом начала отопительного сезона пригрозил коммунальный оператор жителям Жирновска. Как рассказали ИА «Высота 102» собственники квартир в многоэтажках по улице 35 лет Победы, на подъездах сегодня появились объявления за подписью ООО «Тепло Поволжья» с напоминанием о неоплаченных счетах граждан за отопление и горячее водоснабжение. Из-за неоплаты долгов, как указано в послании, у компании образовалась задолженность за поставку газа перед поставщиком ресурса. «По этой причине, возможно, будут отодвинуты сроки поставки тепла в ваши квартиры. Убедительно просим вас до 15 октября погасить долги, а добросовестным жителям повлиять на своих соседей, имеющих задолженность», - указано в объявлении. Далее компания приводит список квартир должников с указанием сумм просрочки.
Власти Жирновского района дерзкий настрой компании-концессионера не оценили. Как стало известно информагентству, глава администрации муниципального образования подписал распоряжение о начале отопительного сезона. В соответствии с документом, батареи в жилых домах должны стать горячими, как только среднесуточная температура воздуха за окном в течение пяти дней опустится ниже 8 градусов. Отметим, что Жирновский район является самым северным в Волгоградской области. Сегодня в городском поселении днем воздух прогрелся до 9 градусов Цельсия.
«Если коммунальный оператор не отреагирует своевременно на распоряжение, то мы обратимся в прокуратуру, которая примет меры реагирования», - пояснили «Высоте 102» в райадминистрации. У ООО «Тепло Поволжья», действительно, имеется задолженность перед газовиками. «Это спор хозяйствующих субъектов. Жители города не должны становиться заложниками этой ситуации», - отметили в администрации.
С июня по сентябрь текущего года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил три иска ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» к ООО «Тепло Поволжья» о взыскании долгов, пеней и неустоек на общую сумму 24,8 млн рублей.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 20:19
47143 48
07.10.2019 11:55
54194 61
30.09.2019 15:34
30941 10
В Волгоградской области «ничейной» дороге с жуткими ямами нашли хозяина08.10.2019 17:08
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздник08.10.2019 15:22
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройка08.10.2019 13:37
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровень08.10.2019 12:03
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновления07.10.2019 15:40
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадок07.10.2019 14:13
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признаний07.10.2019 13:48
В Волгограде требуют снести «Сосновый бор» фигуранта дела о поджоге дома губернатора07.10.2019 11:55
Опасные туманы поджидают волгоградских водителей на дорогах07.10.2019 09:16
В центре Волгограда читающая дама на асфальте озадачила прохожих06.10.2019 22:08
На Волгоградскую область надвигается ураган с градом06.10.2019 16:30
В Волгоградскую область вернутся теплые грозы06.10.2019 09:16
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинет06.10.2019 07:36
В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарные05.10.2019 19:01
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в Волгограде05.10.2019 16:32
Реклама