







Срывом начала отопительного сезона пригрозил коммунальный оператор жителям Жирновска. Как рассказали ИА «Высота 102» собственники квартир в многоэтажках по улице 35 лет Победы, на подъездах сегодня появились объявления за подписью ООО «Тепло Поволжья» с напоминанием о неоплаченных счетах граждан за отопление и горячее водоснабжение. Из-за неоплаты долгов, как указано в послании, у компании образовалась задолженность за поставку газа перед поставщиком ресурса. «По этой причине, возможно, будут отодвинуты сроки поставки тепла в ваши квартиры. Убедительно просим вас до 15 октября погасить долги, а добросовестным жителям повлиять на своих соседей, имеющих задолженность», - указано в объявлении. Далее компания приводит список квартир должников с указанием сумм просрочки.

Власти Жирновского района дерзкий настрой компании-концессионера не оценили. Как стало известно информагентству, глава администрации муниципального образования подписал распоряжение о начале отопительного сезона. В соответствии с документом, батареи в жилых домах должны стать горячими, как только среднесуточная температура воздуха за окном в течение пяти дней опустится ниже 8 градусов. Отметим, что Жирновский район является самым северным в Волгоградской области. Сегодня в городском поселении днем воздух прогрелся до 9 градусов Цельсия.

«Если коммунальный оператор не отреагирует своевременно на распоряжение, то мы обратимся в прокуратуру, которая примет меры реагирования», - пояснили «Высоте 102» в райадминистрации. У ООО «Тепло Поволжья», действительно, имеется задолженность перед газовиками. «Это спор хозяйствующих субъектов. Жители города не должны становиться заложниками этой ситуации», - отметили в администрации.

С июня по сентябрь текущего года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил три иска ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» к ООО «Тепло Поволжья» о взыскании долгов, пеней и неустоек на общую сумму 24,8 млн рублей.



