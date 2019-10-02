Телеком

МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игр

Телеком 02.10.2019 15:57 Новости компаний
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02.10.2019 15:57 Новости компаний


МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты МегаФона могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, со 2 октября, на первом этапе сотрудничества, МегаФон предложит своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.
Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.
В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах — Hearthstone®.
«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.
«Геймерское сообщество стало одним из главным драйвером продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста. Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства. Уже есть игровые смартфоны - например, ASUS ROG Phone.
Партнерство МегаФона с Blizzard Entertainment в этом плане очень органично, потому что аудитории обеих компаний охватывают все возрастные группы. Люди постарше, которые не любят оставлять данные банковских карт на игровых ресурсах, оценят легкость оплаты традиционных игровых продуктов Blizzard по мобильному номеру.
Молодые пользователи игр на переносных устройствах могут быть привлечены не только самым быстрым мобильным интернетом, по версии Ookla, но и безлимитным трафиком даже при нулевом балансе.  Все это в совокупности может повлиять на смену оператора в сплоченном и мотивированном игровом сообществе, которое постоянно прирастает», — комментирует ведущий аналитик Fin Tech Lab Сергей Вильянов.

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