В Волгограде на набережной начали строить мост

Общество 30.09.2019 11:55
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30.09.2019 11:55
Подготовительные работы к началу строительства пешеходного моста через нулевую продольную магистраль стартовали на нижней террасе набережной. Эстакада соединит лестничные спуски в створе ул. Порт-Саида и ул. Ковентри и верхний ярус амфитеатра. Сейчас специалисты готовят место для установки опор будущего моста, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
С помощью спецтехники рабочим предстоит пробурить грунт на глубину до 20 метров для установки двенадцати железобетонных опор. Мост протяженностью 80 метров и шириной 18 метров поможет пешеходам быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост также позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.
После завершения реконструкции нижней террасы набережной здесь появится комфортное современное пространство с летним амфитеатром, спортивными, игровыми и прогулочными зонами, а также новой парковой территорией площадью более 16 га. Агрономы высадят на нижней террасе 10 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к особенностям волгоградского климата. Одним из украшений зеленого пространства станут цветущие кустарники – сирень, гортензия и спирея. Бузина и боярышник создадут «маскировку» мест хозяйственного назначения. Стелющийся можжевельник украсит газоны на открытых площадках. Липы, клены, черемуха и рябина будут обрамлять пешеходные зоны, а отделять тротуары от зеленых зон – кизильник и пузыреплодник в виде живой изгороди.
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