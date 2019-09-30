Общество

В Волгограде на набережной начали строить мост

Общество 30.09.2019 11:55
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30.09.2019 11:55


Подготовительные работы к началу строительства пешеходного моста через нулевую продольную магистраль стартовали на нижней террасе набережной. Эстакада соединит  лестничные спуски в створе ул. Порт-Саида и ул. Ковентри и верхний ярус амфитеатра. Сейчас специалисты готовят место для установки опор будущего моста, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 
С помощью спецтехники рабочим предстоит пробурить грунт на глубину до 20 метров  для установки двенадцати железобетонных опор. Мост протяженностью 80 метров  и шириной 18 метров  поможет пешеходам быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост также позволит зрителям  с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.
После завершения реконструкции нижней террасы набережной здесь появится комфортное современное пространство с летним амфитеатром, спортивными, игровыми и прогулочными зонами, а также новой парковой территорией площадью более 16 га.  Агрономы высадят на нижней террасе 10 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к особенностям волгоградского климата. Одним из украшений зеленого пространства станут цветущие кустарники – сирень, гортензия и спирея. Бузина и боярышник создадут «маскировку» мест хозяйственного назначения. Стелющийся можжевельник украсит газоны на открытых площадках. Липы, клены, черемуха и рябина будут обрамлять пешеходные зоны, а отделять тротуары от зеленых зон – кизильник и пузыреплодник в виде живой изгороди.

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