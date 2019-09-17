В Волгограде в сквере имени Пахмутовой выложат «музыкальные» дорожки

Общество 17.09.2019 17:33
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17.09.2019 17:33
На правом склоне поймы реки Царицы специалисты приступили к созданию сквера имени Александры Пахмутовой. Одновременно на территории нового парка ведется строительство пешеходных дорожек и маршрутов для терренкура общей протяженностью 4,8 километра, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда.
В сквере имени Пахмутовой, который расположен рядом с остановкой общественного транспорта «Площадь Чекистов», сотрудники подрядной организации начали укладывать тротуарную плитку черного и белого цветов. По завершению работ пешеходное пространство сквера будет напоминать клавиши пианино. Здесь планируется проводить разнообразные городские музыкальные встречи, концерты и мероприятия.
Параллельно на склоне продолжается строительство дорожно-тропиночной сети. Для устройства всех тротуаров специалисты установили около 1600 метров дорожного и садового бордюров. Кроме того, рабочие приступили к мощению лестницы, обустройству терренкурных маршрутов и прокладке инженерных коммуникаций. На сегодняшний день для ухода за всеми зелеными насаждениями подрядная организация проложила порядка 400 погонных метров современного поливочного водопровода.
В рамках реконструкции объекта строители оборудуют удобные переходы через детскую железную дорогу к интерактивному музею «Россия. Моя история». Также бригады установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. К существующим зеленым насаждениям агрономы высадят на склоне крупномерные деревья и кустарники. В их числе: клен остролистный, ель, сосна, береза, ясень, липа крупнолистная, рябина, сирень, ирга, дерен белый, спирея, форзиция, бирючина, можжевельник и другие. Помимо этого, здесь будет разбиты цветники из кустов роз и посеяны семена газонных трав. На завершающем этапе благоустройства склона рабочие расставят лавочки и урны, а также смонтируют беседки в форме навесов для отдыха гуляющих.
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