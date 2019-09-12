В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животных

Общество 12.09.2019 13:30
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12.09.2019 13:30
Вспышка заболевания бешенством у животных произошла в Михайловском округе. Как сообщает ИА "Высота 102", опасное инфекционное заболевания выявлено на территории хутора Моховского. Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал и утвердил план мероприятий по ликвидации бешенства. В указанном населенном пункте будет проведен поголовный клинический осмотр всех животных. Больных умертвят и сожгут на специальных площадках. Здоровых животных ждет принудительная иммунизация от бешенства.
Справка. Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека. Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.
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