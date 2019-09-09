Общество

В Волгоградской области дырявая дорога изменилась до неузнаваемости

Общество 09.09.2019 12:13
562 1
09.09.2019 12:13



Прокуратура в судебном порядке добилась проведения капитального ремонта аварийной дороги регионального значения "Новоаннинский-Галушкинский-Кирпичевский- Нижнекардаильский". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе проверки было установлено, что полотно этой автодороги находилось в крайне неудовлетворительном состоянии: на проезжей части имелись выбоины в асфальтобетонном покрытии, размеры которых затрудняли проезд легковых автомобилей; на отдельных участках дорожное покрытие было разрушено полностью.
Данные нарушения препятствовали движению транспорта, в том числе оперативному проезду автомобилей специальных служб к хуторам Кирпичевский и Галушкинский, на территории которых проживает более 1000 человек. Прокурором в Новоаннинский районный суд Волгоградской области было предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия ГБУ "Волгоградавтодор" незаконным, возложении обязанности провести работы по восстановлению и ремонту аварийной дороги. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Так стало
В настоящее время необходимые работы проведены, участок автомобильной дороги протяженностью более 5 км восстановлен.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра
07.09.2019 16:05
28647 0
«Высота 102»ТВ: В Волгограде председатель СК России поставил кадетам первую «тройку»
02.09.2019 20:15
35270 9
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку
08.09.2019 20:19
42920 48
Общество
09.09.2019 13:15
Общество 09.09.2019 13:15
775 10 Обсудить

0
Далее
Общество
09.09.2019 13:04
Общество 09.09.2019 13:04
804 3 Обсудить

0
Далее
Общество
08.09.2019 20:19
Общество 08.09.2019 20:19
42920 48 Обсудить

0
Далее
Общество
08.09.2019 13:38
Общество 08.09.2019 13:38
3673 15 Обсудить

0
Далее
Общество
08.09.2019 12:51
Общество 08.09.2019 12:51
23392 38 Обсудить

0
Далее
Общество
08.09.2019 07:30
Общество 08.09.2019 07:30
2755 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2019 16:05
Общество 07.09.2019 16:05
28647 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2019 10:37
Общество 07.09.2019 10:37
1705 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2019 10:16
Общество 07.09.2019 10:16
651 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.09.2019 10:11
Общество 07.09.2019 10:11
1524 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 22:12
Общество 06.09.2019 22:12
12652 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 19:37
Общество 06.09.2019 19:37
5081 27 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 16:43
Общество 06.09.2019 16:43
1881 12 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 16:21
Общество 06.09.2019 16:21
1162 4 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2019 15:18
Общество 06.09.2019 15:18
1945 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:19
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасностиСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде разыскивают педофила по рисункуСмотреть фотографии
13:15
Оно течет повсюду: в Волгограде жилой дом захлебнулся в канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Скончался бывший главный агроном Волгоградской области Федор КозловцевСмотреть фотографии
12:36
Избиратели Волгоградской области активнее голосуют, но теряют веру в партию власти Смотреть фотографии
12:24
«Ростелеком» на Юге ускорил работу интернет-сервисов GoogleСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области дырявая дорога изменилась до неузнаваемостиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде экс-налоговику ужесточили наказание за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
11:24
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму Смотреть фотографии
11:23
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
09:15
АО «КАУСТИК» второй год подряд заключает договоры о целевом обучении студентов в техническом университетеСмотреть фотографии
08:31
Объявлены окончательные результаты выборов губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области на выборах губернатора Андрей Бочаров получает около 77%Смотреть фотографии
00:42
Бессонная ночь: в Волгоградской области вырисовываются очертания итогов выборовСмотреть фотографии
20:57
Выборы в Волгоградской области претендуют на безусловную легитимностьСмотреть фотографии
20:19
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку Смотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших
19:33
Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого кругаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде найденную школьницу положили в больницуСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека Смотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области явка избирателей на участки к 15.00 составила 26,13%Смотреть фотографии
14:35
Депутат Госдумы призвала жителей Волгоградской области прийти на участкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родинеСмотреть фотографии
12:51
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумыСмотреть фотографии
12:27
Явка 100%: в СИЗО №1 Волгограда завершилось голосование на выборах губернатора (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгограде рядом с Центральным рынком горел павильон депутатаСмотреть фотографии
08:02
Час икс настал: в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов регпарламента Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 