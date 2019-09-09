В Волгоградской области дырявая дорога изменилась до неузнаваемости

Общество 09.09.2019 12:13
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09.09.2019 12:13
Прокуратура в судебном порядке добилась проведения капитального ремонта аварийной дороги регионального значения "Новоаннинский-Галушкинский-Кирпичевский- Нижнекардаильский". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе проверки было установлено, что полотно этой автодороги находилось в крайне неудовлетворительном состоянии: на проезжей части имелись выбоины в асфальтобетонном покрытии, размеры которых затрудняли проезд легковых автомобилей; на отдельных участках дорожное покрытие было разрушено полностью.
Данные нарушения препятствовали движению транспорта, в том числе оперативному проезду автомобилей специальных служб к хуторам Кирпичевский и Галушкинский, на территории которых проживает более 1000 человек. Прокурором в Новоаннинский районный суд Волгоградской области было предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия ГБУ "Волгоградавтодор" незаконным, возложении обязанности провести работы по восстановлению и ремонту аварийной дороги. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
Так стало
В настоящее время необходимые работы проведены, участок автомобильной дороги протяженностью более 5 км восстановлен.
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