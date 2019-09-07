"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентра





Вот уже почти полгода жители отдаленного поселка Профсоюзник Даниловского района Волгоградской области не имеют транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, расстояние в 30 километров до Даниловки они вынуждены преодолевать при необходимости посетить райцентр, как говорится, кто как может. «Кто-то стоит, порой часами, и ждет попутку, кто-то кооперируется с теми, у кого есть машина, но в любом случае это немалые деньги – добраться до Даниловки. Спасибо одному банку, они два раза в месяц присылают нам автобус, если кому-то надо какие-то денежные операции совершить. Для клиентов поездки бесплатные, остальные платят», - поведали жители. По их словам, раньше их возил один предприниматель, однако потом он отказался – невыгодно, да и состояние дороги до райцентра оставляло желать лучшего. Но районные власти за это время так и не предприняли попыток найти нового перевозчика. Видимо, довольны тем, что за них их работу делают иногда банкиры. Хотя со средствами передвижения у самих чиновников все хорошо. Буквально весной этого года для нужд администрации Даниловского района приобрели новый автомобиль.

Теперь жители поселка озадачены, как заставить чиновников организовать в Профсоюзник регулярные рейсы. Возможно, опять придется креативить, как они сделали это в январе этого года. Тогда, напомним, как сообщало ИА «Высота 102», профсоюзники на народном сходе приняли решение вручить памперсы и прищепки районным и местным чиновникам, от которых они уже много лет требовали починить водопровод и решить, наконец, проблему с обеспечением водой домов. Подарки были переданы чиновникам, как говорилось в резолюции схода, «в качестве тормоза-регулятора языка при даче обещаний», а также «в качестве гигиенического средства при наступлении срока нести ответственность». К слову, как ни странно, но, видимо, памперсы и прищепки возымели должный эффект. По словам местных жителей, в этом году власти приступили к ремонту водопровода, хотя и не всего, но некоторых участков. Обратили внимание чиновники и на состояние дороги, связывающую поселок с райцентром, которую также подлатали.



