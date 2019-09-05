В Волгоградской области автовладельцу выставили счет с пятью нулями за долги родственников





Приставы вынесли постановление об удержании из заработанной платы жителя Жирновского района по исполнительному производству более 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, такая задолженность образовалась у автовладельца перед ОГИБДД ГУ МВД России. Через некоторое время должник позвонил судебным приставам и пояснил, что на двух из трех автомобилей, принадлежащих ему, ездят его родственники. Однако мужчине разъяснили, что данная ситуация не снимает с него ответственности и долг ему придется погасить. Указанные денежные средства в итоге были взысканы, а исполнительное производство закрыто.



