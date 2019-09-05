Общество 05.09.2019 11:53
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05.09.2019 11:53
Крупный штраф и солидную неустойку обязали выплатить ООО "Пересвет-Юг" жительнице Волгограда, которая еще в 2016-м заключила с компанией договор купли-продажи квартиры. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, гражданка выставил ООО "Пересвет-Юг" претензии за некачественно выполненные работы. В Кировском районном суде доводы волгоградки полностью нашли свое подтверждение, застройщика наказали рублем, но "Пересвет-Юг" обжаловал решение в апелляционном порядке.
Согласно материалам гражданского дела, в октябре 2016 года жительница Волгограда заключила с застройщиком договор купли-продажи, а после вселения в квартиру обнаружила в ней ряд недостатков: промерзание стен, продувание через стены мансарды, продувание мансардных окон, отсутствие утеплений оконных рам, плесень в углах откоса окна и на нижнем порожке балконной двери, потемнение заглушек натяжного потолка. В марте 2017 года ответчиком были проведены работы по устранению выявленных недостатков. Волгоградка считает, что данные работы были выполнены некачественно, недостатки в полном объеме не были устранены.
Назначенная судом строительно-техническая экспертиза выявила несоответствие качества объекта долевого строительства и выполненных монтажно-строительных работ действующим нормам, сметная стоимость устранения недостатков составила 170 291 руб.
В апреле 2019 года Кировский районный суд постановил взыскать с ООО "Пересвет-Юг" стоимость устранения недостатков в квартире в размере 170 291 руб.; компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.; неустойку в размере 50 000 руб., штраф за несоблюдение требований потребителя в размере 115 145 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб. Однако и истец, и ответчик обжаловали судебное решение. Рассмотрев спор в порядке апелляционного производства, Волгоградский областной суд увеличил сумму неустойки до 250 000 руб., а размер штрафа до 215 145 руб. В остальной части судебное решение было оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.
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