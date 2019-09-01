Сон за рулем: под Волгоградом в массовом ДТП погиб один человек и 4 пострадали

Происшествия 01.09.2019 18:32
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01.09.2019 18:32
Несколько машин столкнулись сегодня на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на данный момент известно об одном погибшем и 4 пострадавших. В региональном главке МВД сообщили, что ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика произошло около 14:00 на 615 км трассы. Водитель автомобиля «Рено» из Саратовской области, по предварительным данным, заснул за рулём и совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем «МАН», а затем с «ВАЗ-2114» и «Хендай». В результате ДТП погиб водитель «ВАЗа». Его пассажирка и трое человек, находившихся в «Рено», обратились за помощью к врачам.
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