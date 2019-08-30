Общество

В Волгограде молодежь алюминиевого завода зарядила будущих школьников позитивом

Общество 30.08.2019 09:58
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30.08.2019 09:58


Настоящий праздник с играми и подарками устроили в преддверии Дня знаний молодые специалисты Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ. Мероприятие для детей из малообеспеченных и многодетных семей прошло в Тракторозаводском центре обслуживания населения. Как сообщает ИА «Высота 102», веселые эстафеты и занимательные игры на школьную тематику не оставляли равнодушными никого.
  
В актовом зале собрались будущие школьники и ученики младших классов - воспитанники реабилитационного и психолого–педагогического отделений центра. Здесь им в течение долгого времени помогали подготовиться к школе, и совсем скоро для многих из них наступит новая увлекательная жизнь.
Молодежный Совет ВгАЗа решил облегчить ребятам сборы в школу, собрав средства для покупки самого необходимого, и вручив 22 воспитанникам центра школьные рюкзаки. Молодые специалисты завода кроме ручек и тетрадок вложили в подарки свою душу, свою надежду.

«1 сентября начнется учебный год. Для кого-то это будет впервые, для кого-то – это продолжение увлекательной школьной жизни. Обучение – это возможность не только получить системные знания об окружающем мире, но и впоследствии выбрать профессию по душе, по призванию. Может кто-то из вас в будущем придет и на Волгоградский алюминиевый завод. Поздравляем всех с началом учебного года, желаем здоровья, успехов в учебе и исполнения вашей самой заветной мечты!», - с такими словами от имени заводчан обратился к детям директор по электролизному производству предприятия Артем Фоминых.

На этом сюрпризы не закончились. И помня, что первоклашки – это маленькие дети, им, к большой радости, вручили наборы настольных игр – подарок от генерального директора ВгАЗа, депутата Волгоградской городской Думы Юрия Моисеева.
Проведение таких акций для ВгАЗа уже стало традицией. По мнению сотрудников центра, подобная материальная помощь и добрые праздники очень важны.

«Сегодня здесь собрались целые семьи, для которых такая поддержка имеет огромное значение. Мы занимаемся с детьми не только подготовкой к учебе, мы вводим их в социум. Такие встречи «заряжают» позитивными эмоциями всех – и родителей, и детей», - рассказала ИА «Высота 102» специалист по социальной работе реабилитационного отделения для детей и подростков центра Юлианна Ежкова.

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