В Волгограде молодежь алюминиевого завода зарядила будущих школьников позитивом





Настоящий праздник с играми и подарками устроили в преддверии Дня знаний молодые специалисты Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ. Мероприятие для детей из малообеспеченных и многодетных семей прошло в Тракторозаводском центре обслуживания населения. Как сообщает ИА «Высота 102», веселые эстафеты и занимательные игры на школьную тематику не оставляли равнодушными никого.

В актовом зале собрались будущие школьники и ученики младших классов - воспитанники реабилитационного и психолого–педагогического отделений центра. Здесь им в течение долгого времени помогали подготовиться к школе, и совсем скоро для многих из них наступит новая увлекательная жизнь.

Молодежный Совет ВгАЗа решил облегчить ребятам сборы в школу, собрав средства для покупки самого необходимого, и вручив 22 воспитанникам центра школьные рюкзаки. Молодые специалисты завода кроме ручек и тетрадок вложили в подарки свою душу, свою надежду.





«1 сентября начнется учебный год. Для кого-то это будет впервые, для кого-то – это продолжение увлекательной школьной жизни. Обучение – это возможность не только получить системные знания об окружающем мире, но и впоследствии выбрать профессию по душе, по призванию. Может кто-то из вас в будущем придет и на Волгоградский алюминиевый завод. Поздравляем всех с началом учебного года, желаем здоровья, успехов в учебе и исполнения вашей самой заветной мечты!», - с такими словами от имени заводчан обратился к детям директор по электролизному производству предприятия Артем Фоминых.





На этом сюрпризы не закончились. И помня, что первоклашки – это маленькие дети, им, к большой радости, вручили наборы настольных игр – подарок от генерального директора ВгАЗа, депутата Волгоградской городской Думы Юрия Моисеева.

Проведение таких акций для ВгАЗа уже стало традицией. По мнению сотрудников центра, подобная материальная помощь и добрые праздники очень важны.



