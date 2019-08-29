Общество 29.08.2019 18:10
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29.08.2019 18:10
Путь к знаниям учеников Кругловской средней школы в Нехаевском районе Волгоградской области ведет через дыры и ухабы в асфальте. Местный активист Виктор Дегтярев снял на камеру мобильного телефона позорный участок дороги, прислал видеофайл в редакцию ИА «Высота 102» и сопроводил его обращением к региональным властям. «Через несколько дней начнется учебный год. Разве это нормально, что дети, их родители, учителя должны ездить по такому асфальту? Пожалуйста, приведите дорогу в порядок», - сокрушается местный житель.
Виктор Дегтярев с 2013 по 2016 год являлся главой Кругловского сельского поселения. По его словам, на капитальное обновление данного участка проезжей части в бюджете населенного пункта денег не было, а вот ямочный ремонт периодически выполнялся. Уже после отставки чиновника данный отрезок асфальтового полотна передали на баланс областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Через Кругловку проходит автодорога, которая следует от Саратовской области, через Елань, Новоаннинский, Алексеевский, Нехаевский районы до границы с Ростовской областью. На видеокадрах, снятых Виктором Дегтяревым, видна колоссальная разница в качестве асфальта на границе двух регионов. На выезде из Волгоградской области – не дорога, а сплошные слезы для автомобилистов. За вывеской «Ростовская область» - абсолютно ровное покрытие, о котором жителям Нехаевского района остается только мечтать.
«Это очень оживленная трасса. По этой дороге люди ездят, в том числе, на море. Владельцы машин оставляют здесь картеры, подвеску, бьют свои машины. Помогите нам кто-нибудь исправить ситуацию», - озвучил боль всех односельчан Виктор Дегтярев.
О необходимости в ближайшее время заняться приведением в нормативное состояние подъездных путей к населенным пунктам в начале лета заявлял губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров, выступая на региональной конференции «Единой России», призвал партийцев, депутатов облдумы включиться в работу по формированию перечня объектов, нуждающихся в обновлении, и составлению сметы расходов, которые нужно будет предусмотреть в областном бюджете.
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