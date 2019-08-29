Общество

Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»

Общество 29.08.2019 14:19
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29.08.2019 14:19


Член общественной палаты Волгограда Леонид Семергей обратился с открытым письмом к депутатам Волгоградской гордумы с предложением рассмотреть при обсуждении кандидатур на звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» Владимира Горюнова и Виктора Авдиенко. Как рассказал ИА «Высота 102» Леонид Васильевич, его идею поддержали в общественной палате Волгограда. «Но полномочий по выдвижению кандидатур у нас нет, мы можем только рекомендовать депутатам обсудить этот вопрос. Поэтому считаю, что форма открытого письма будет являться тем самым обращением в городскую думу», - пояснил Леонид Семергей. 
Как говорится в открытом письме, в отличие от большинства персон, уже получивших это звание, Владимир Горюнов и Виктор Авдиенко – это «Мужики», причем с большой буквы.  
«Именно Горюнов с его неукротимой энергией и напором сумел превратить провинциальный, никому неизвестный «Ротор»  в команду первого уровня России. Да и в Европе много кому задавал жару. Две бронзы и серебро чемпионата России, были биты на нашем стадионе и «Спартак», и «ЦСКА». И всё это местные российские ребята во главе с тренером Прокопенко. А собрал и сплотил их Горюнов», - вспоминает Леонид Семергей.
«А что было на месте нынешней спортивной базы? Овраги и буераки, у меня до сих пор картина перед глазами. «Дмитрич» в болотных сапогах, по колено в жидкой грязи «дирижирует оркестром» из экскаваторов, бульдозеров, КАМАЗов – огонь в глазах и вера  - здесь будет город, сад. И выросли корпуса базы, великолепные тренировочные поля, сложился дружный коллектив тренеров, врачей, поваров. И все для детей, команды «Ротор» и города-героя Волгограда», - продолжает Леонид Васильевич. И отвечает возможным оппонентам: «Есть желающие упрекнуть его за приватизацию базы. Да если бы он в свое время не взялся за её содержание, мы сегодня имели бы то, что имеем на стадионах «Монолит», «Трактор» и много ещё где! Развалины и разруху. А сейчас база работает и, если бы не злопыхатели, работала бы ещё лучше».
Виктора Авдиенко Леонид Семергей называет «тренером мирового уровня, воспитателем олимпийских, мировых и российских чемпионов». 
«Не менее, а может быть, и более важное свершение Авдиенко – на месте небольшого плавательного бассейна вырос крупный водный комплекс олимпийского уровня! Пока многие стонали и плакали о разрухе и безденежье, Виктор Борисович строил и созидал. Десятки тысяч молодых и не очень волгоградцев тренируются и поддерживают здоровье в бассейне «Искра»! И когда не в командировках «Борисыч», он с утра до ночи у воды. Смотрит, решает», - объясняет автор письма свое предложение. 
К слову, не так давно наши замечательные земляки перешагнули свои юбилеи: 70 лет исполнилось Горюнову и 60 Авдиенко. «Вы где-нибудь прочитали об этом или увидели по ТВ? Зато наш «земляк» Шаляпин, или широко известная в узких кругах певичка - это да, это пожалуйста, все знаем, с кем, кого, размер бюста и т.д», - возмущается Леонид Васильевич. 
«Давайте, пока не поздно, отдадим должное нашим замечательным, уникальным землякам. Инфаркты они заработали сами, при их уровне энергетики - это почти неизбежно, а мы, и особенно вы, господа депутаты, воздайте им должное», - заканчивает свое письмо член общественной палаты.
К сожалению, узнать, как относятся в Волгоградской гордуме к предложению Леонида Семергея, не удалось. Как известно, депутаты сейчас на каникулах. Впрочем, по мнению члена общественной палаты Волгограда, у них есть время подумать, с чего начать свою работу в осеннюю сессию. 

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