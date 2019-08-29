Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»





Член общественной палаты Волгограда Леонид Семергей обратился с открытым письмом к депутатам Волгоградской гордумы с предложением рассмотреть при обсуждении кандидатур на звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» Владимира Горюнова и Виктора Авдиенко. Как рассказал ИА «Высота 102» Леонид Васильевич, его идею поддержали в общественной палате Волгограда. «Но полномочий по выдвижению кандидатур у нас нет, мы можем только рекомендовать депутатам обсудить этот вопрос. Поэтому считаю, что форма открытого письма будет являться тем самым обращением в городскую думу», - пояснил Леонид Семергей.

Как говорится в открытом письме, в отличие от большинства персон, уже получивших это звание, Владимир Горюнов и Виктор Авдиенко – это «Мужики», причем с большой буквы.

«Именно Горюнов с его неукротимой энергией и напором сумел превратить провинциальный, никому неизвестный «Ротор» в команду первого уровня России. Да и в Европе много кому задавал жару. Две бронзы и серебро чемпионата России, были биты на нашем стадионе и «Спартак», и «ЦСКА». И всё это местные российские ребята во главе с тренером Прокопенко. А собрал и сплотил их Горюнов», - вспоминает Леонид Семергей.

«А что было на месте нынешней спортивной базы? Овраги и буераки, у меня до сих пор картина перед глазами. «Дмитрич» в болотных сапогах, по колено в жидкой грязи «дирижирует оркестром» из экскаваторов, бульдозеров, КАМАЗов – огонь в глазах и вера - здесь будет город, сад. И выросли корпуса базы, великолепные тренировочные поля, сложился дружный коллектив тренеров, врачей, поваров. И все для детей, команды «Ротор» и города-героя Волгограда», - продолжает Леонид Васильевич. И отвечает возможным оппонентам: «Есть желающие упрекнуть его за приватизацию базы. Да если бы он в свое время не взялся за её содержание, мы сегодня имели бы то, что имеем на стадионах «Монолит», «Трактор» и много ещё где! Развалины и разруху. А сейчас база работает и, если бы не злопыхатели, работала бы ещё лучше».

Виктора Авдиенко Леонид Семергей называет «тренером мирового уровня, воспитателем олимпийских, мировых и российских чемпионов».

«Не менее, а может быть, и более важное свершение Авдиенко – на месте небольшого плавательного бассейна вырос крупный водный комплекс олимпийского уровня! Пока многие стонали и плакали о разрухе и безденежье, Виктор Борисович строил и созидал. Десятки тысяч молодых и не очень волгоградцев тренируются и поддерживают здоровье в бассейне «Искра»! И когда не в командировках «Борисыч», он с утра до ночи у воды. Смотрит, решает», - объясняет автор письма свое предложение.