Общество

В Волгоградской области двух инвалидов-сердечников оставили без бесплатных лекарств

Общество 27.08.2019 16:45
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27.08.2019 16:45


Отец и сын, являющиеся инвалидами I и II групп, обратились в прокуратуру Октябрьского района с жалобой на ненадлежащее лекарственное обеспечение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, было установлено, что мужчины в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, но получить их не могут. Выданные ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" пациентам рецепты были поставлены на отсроченное обслуживание под предлогом отсутствия необходимых препаратов в аптеке данного медицинского учреждения.
Учитывая, что ненадлежащее лекарственное обеспечение могло повлечь существенное ухудшение состояния здоровья пациентов, прокуратурой внесено представление главному врачу больницы с требованием устранить допущенные нарушения. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования инвалиды были обеспечены необходимыми лекарствами. Известно, что за допущенные нарушения в ЦРБ три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

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