Губернатор Волгоградской области отметил чужую свадьбу (ВИДЕО)

Общество 24.08.2019 14:33
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24.08.2019 14:33
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня случайно оказался на свадьбе, которую отмечали в Котово. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, в городском парке фотографировались на память молодожены, когда вдруг здесь появился Андрей Бочаров, который осматривал объект благоустройства. Глава региона поздравил жениха и невесту с этим важным событием в их жизни, а нерастерявшиеся котовчане сняли эту сцену на видео.
Сегодня Андрей Бочаров совершает рабочую поездку в Котовский район. В ходе вопросов, которые он обсудит, ход осенней посевной кампании, реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов, программы благоустройства и модернизации освещения. К слову, по дороге в агрофирму «Раздолье» Андрей Бочаров заехал в село Мокрая Ольховка, где пообщался с жителями. Селяне обратили внимание на необходимость привлечения в район молодых специалистов, в том числе врачей и фельдшеров, обновления медучреждений. Один из вопросов касался развития спортивной инфраструктуры — в районе не хватает залов и площадок для занятий. Еще одна проблема — состояние дома культуры в Мокрой Ольховке. Андрей Бочаров вместе с главой поселения осмотрел здание ДК, поставил задачи профильным ведомствам проработать варианты решения озвученных жителями вопросов.
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