Волгоградцы отведают настоящий сыр под настоящий джаз

Общество 23.08.2019 15:33
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23.08.2019 15:33
25 августа волгоградцев и гостей города приглашают на гастрономический фестиваль «Сыр&Джаз», участниками которого выступят крупнейшие региональные производители сырных продуктов. В программе фестиваля дегустации, лекции, увлекательные мастер-классы, пленэры для детей на свежем воздухе, а также большой джазовый концерт. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, гостей фестиваля "Сыр&Джаз" ждет знакомство с натуральной местной продукцией частной сыроварни "Гусевъ" из г. Дубовки, сыроварней Прокофьевых, компании "Традиционный сыр", сыроварного цеха стейк-хауса "БаГриль". Представители сыроваренного производства проведут дегустации и лекции, на которых расскажут об интересных особенностях технологии и рецептурах сыров.
Перед гостями фестиваля выступит джаз-бенд "Volgograd Jazz Quartet", специальный гость – барабанщик из Израиля Илья Гендлер, а также акустик-джаз-кабаре "Музыка парижских улиц". Профессиональные художники проведут для детей творческие пленэры на свежем воздухе. Также будет работать фуд-корт. Фестиваль пройдет в Городском саду Волгограда 25 августа 2019 года, начало – в 14:00.
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