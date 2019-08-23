Волгоградцы отведают настоящий сыр под настоящий джаз





25 августа волгоградцев и гостей города приглашают на гастрономический фестиваль «Сыр&Джаз», участниками которого выступят крупнейшие региональные производители сырных продуктов. В программе фестиваля дегустации, лекции, увлекательные мастер-классы, пленэры для детей на свежем воздухе, а также большой джазовый концерт. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по развитию туризма Волгоградской области, гостей фестиваля "Сыр&Джаз" ждет знакомство с натуральной местной продукцией частной сыроварни "Гусевъ" из г. Дубовки, сыроварней Прокофьевых, компании "Традиционный сыр", сыроварного цеха стейк-хауса "БаГриль". Представители сыроваренного производства проведут дегустации и лекции, на которых расскажут об интересных особенностях технологии и рецептурах сыров.

Перед гостями фестиваля выступит джаз-бенд "Volgograd Jazz Quartet", специальный гость – барабанщик из Израиля Илья Гендлер, а также акустик-джаз-кабаре "Музыка парижских улиц". Профессиональные художники проведут для детей творческие пленэры на свежем воздухе. Также будет работать фуд-корт. Фестиваль пройдет в Городском саду Волгограда 25 августа 2019 года, начало – в 14:00.



