Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно





За две недели до начала нового учебного года Сбербанк запускает специальный проект, который поможет родителям школьников быстро и безошибочно собрать все необходимое к 1 сентября и при этом существенно сэкономить, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

На сайте размещен чек-лист для сбора детей в школу. Пользователям доступен список нужных товаров и учебных принадлежностей, подобранных экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в учебном заведении в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка,пользователи увидят общую стоимость этих товаров исмогут получить на них существенные скидки.

Пользователи сайта получат промокоды, обеспечивающиескидки намаркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции.Специальные предложения подготовлены в категориях:

•школьная форма;

•рюкзаки и ранцы;

•канцелярские принадлежности;

•товары для творчества;

•учебная литература и образовательные порталы;

•мебель для учебного процесса.

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка: «Мы уверены, что время является самым ценным ресурсом в современной жизни и экономим его родителям перед первым сентября — мы упростили процесс сбора детей в школу и покупки всего необходимого, собрав лучшие предложения ко Дню знаний на нашем сайте. Разумеется, с отличными скидками от десятков партнеров».

Также на сайте доступны статьи для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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