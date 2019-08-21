В Волгоградской области суд запретил заказные маршрутки в Ерзовку

Общество 21.08.2019 10:13
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21.08.2019 10:13
Городищенский районный суд признал незаконной и запретил деятельность перевозчика, который возил пассажиров по маршруту №198 от рынка в Тракторозаводском районе до Ерзовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в надзорный орган обратились предприниматели, который просили проверить деятельность перевозчика ИП Гузева. Он под видом заказных перевозок с 2018 года осуществлял регулярную перевозку пассажиров при помощи арендованных транспортных средств, не оборудованных средствами контроля режима работы водителей (тахографами), при отсутствии карт маршрута регулярных перевозок.
При этом не обеспечивались условия безопасности движения, сохранности здоровья и имущества пассажиров; за состоянием транспортных средств и водителей не осуществляется лицензионный контроль. Кроме того, регулярные перевозки или перевозки по расписанию под видом заказных приводили к оттоку пассажиров от добросовестных перевозчиков, которые осуществляют деятельность на законных основаниях.
По инициативе прокуратуры ИП Гузев А.В. привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса при отсутствии карты маршрута), постановлением управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций согласились с данным решением, оно вступило в законную силу. Городищенский районный суд рассмотрел иск прокуратуры о признании деятельности ИП Гузева А.В. по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом незаконной, а также о ее запрете. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет взято на контроль прокуратурой Городищенского района.
Любопытно, что деятельность данного перевозчика по тем же основаниям суд уже запрещал в 2016 году. Тогда Гузев возил пассажиров по маршруту №103 "Городище-ТРЦ "Акварель". Впрочем, после запрета маршрутки данного перевозчика тут же трансформировались в "клон" запрещенных и продолжили работу под видом маршруток №103а.
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