Мобильный интернет МегаФона вновь признали самым быстрым

Телеком 20.08.2019 15:35
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20.08.2019 15:35
Сайт iPhones.ru опубликовал итоги исследования скорости мобильного интернета различных операторов — «Какой оператор оказался лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон. Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.
Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.
Ранее, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.
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