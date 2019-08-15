В Волгограде на пути движения автобуса добавили восемь остановок

Общество 15.08.2019 13:30
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15.08.2019 13:30
С сегодняшнего дня внесены изменения в схему движения вспомогательного маршрута №8С «ТЦ «КомсоМолл» – пос.Авиагородок». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, подвижной состав, следуя со стороны Кировского района, проезжает по улице им. Маршала Рокоссовского, поворачивает на улицу Качинцев и следует до бульвара 30-летия Победы. Далее автобусы средней вместимости работают по привычному для пассажиров направлению до конечной остановки «КомсоМолл». На маршрут добавлены 8 остановочных пунктов: «Белый аист», «Двинская», «Ткачева», «Красные казармы», «Хиросимы», «Школа №41», «Зигзаг» и «Второй километр».
Обновленная схема движения маршрута позволит не только улучшить транспортную доступность крупного жилого массива в Дзержинском районе, но и разгрузить для движения узкий участок улицы Качинцев от проспекта Жукова до улицы Новосокольнической. Для жителей Кировского района маршрут №8С стал первым направлением, благодаря которому можно напрямую доехать до транспортно-пересадочного узла на улице Хиросимы и крупного бизнес-центра, расположенного рядом.
Фото сайта администрации Волгограда.
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