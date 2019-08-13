На открытии бренда «Котельниково – Земля Героев» споет Стас Пьеха

Общество 13.08.2019 09:50
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13.08.2019 09:50
Торжественное открытие проекта «Котельниково – Земля Героев» состоится в городе Котельниково Волгоградской области 16 августа. Проект реализуется силами администрации Котельниковского района, активистов, компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», представителей СМИ и бизнеса.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», официальная церемония открытия бренда пройдет на центральной площади города Котельниково. Горожан и гостей праздника ждут погружения в эпоху Степана Разина и Емельяна Пугачева, экскурс в героические события 1942 года и знакомство с достижениями нынешнего поколения котельниковцев – строителей Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Жители Котельниковского муниципального района с интересом и уважением относятся к истории родного края. Напомним, котельниковская земля известна не только как колыбель казачьей вольницы. В годы Великой Отечественной войны именно здесь было положено начало разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. И эта победа стала одной из переломных в ходе Великой Отечественной войны.
Богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм воинов-освободителей, нынешнее экономическое развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района и стало предметом создания проекта «Котельниково – Земля Героев».
Свой вклад в популяризацию бренда внесет звезда российской эстрады Стас Пьеха, который споет для всех участников и гостей в завершение праздника.
Котельниковцы гордятся историей своей малой родины и будут рады всем, кто разделит с ними торжество этого дня.
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