В Волгограде на склонах поймы Царицы открыли тюбинговые трассы













Как сообщает ИА «Высота 102», в субботу - 3 августа, в том числе по случаю открытия нового для волгоградцев аттракциона, администрация города устраивает мероприятие цикла творческих встреч под названием «Перфоманс». На площадке возле тюбинговых трасс выступят артисты, будут работать интерактивные площадки и состоится розыгрыш призов.

Всесезонные тюбинговые трассы, наконец-то построенные на склонах поймы реки Царицы в центре Волгограда, прошли необходимые испытания и готовы принимать первых любителей прокатиться с ветерком. Организаторы подготовили 4 трассы разной сложности и длины. Желоба для катания на тюбингах покрыты искусственным спортивным покрытием SnowPlast. Перед спуском обязателен инструктаж по соблюдению правил безопасности.