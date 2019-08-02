Выпускники бакалавриата Института архитектуры и строительства ВолгГТУ выбирают углубленную специализированную подготовку в магистратуре
Общество 02.08.2019 08:22 Реклама
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02.08.2019 08:22
На очную бюджетную форму обучения в Институт архитектуры и строительства (ИаиС) Волгоградского государственного технического университета 29 июля зачислено 119 абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания в магистратуру.
Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в этом году ИАиС предложил ряд новых и актуализированных магистерских программ, учитывающих потребности региональной экономики и внедрение в Российской Федерации профессиональных стандартов: «Управление инвестиционно-строительной деятельностью», «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости», «Проектирование и строительство нефтегазовых комплексов», «Промышленное и гражданское строительство», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Автомобильные дороги», «Градостроительное проектирование», «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», «Защита окружающей среды» и другие.
В ИаиС отмечают, что многие из поступивших уже имеют серьезные публикации в центральных журналах, входящих в перечень ВАК, а также индексируемые наукометрическими базами Scopus, WebofScience. Их наличие дало возможность абитуриентам прибавить от 5 до 10 баллов к баллам, заработанным на экзамене.
Прием абитуриентов на очную, очно-заочную форму обучения в магистратуре ИаиС (с оплатой стоимости подготовки) будет продолжаться до 22 августа 2019 года, на заочную (с оплатой стоимости подготовки) - до 19 сентября 2019 года.
Приемная комиссия ИАиС располагается по адресу: ул. Академическая, 1, корпус В, ауд. В-113а (вход с ул. Огарева). Телефон: (8442) 97-49-84.
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