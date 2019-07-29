Волгоградец отстоял в суде право на досрочную пенсию по старости





Судебная тяжба между управлением пенсионного фонда в Ворошиловском районе Волгограда и местным жителем завершилась в пользу последнего. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, мужчина отстоял свое право на назначение ему досрочной страховой пенсии по старости, в чем ему ранее было отказано. Апелляционная инстанция, изучив все материалы дела, встала на сторону гражданина.

А все дело в том, что пенсионным фондом ему было отказано в назначении льготной пенсии по причине отсутствия требуемого специального стажа. В стаж не были включены периоды работы мужчины в должности газорезчика в МУП "Теловые сети" с 4 декабря 1996 года по 15 сентября 2002 года, а также с 21 сентября 2002 года по 31 декабря 2002 года. Согласно сведениям архива за 1996-2004 гг. документы, необходимые для назначения истцу досрочной пенсии, отсутствуют. Информацией о местонахождении указанных документов архив не располагает.

Ворошиловский районный суд ранее отказал волгоградцу в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в распоряжении пенсионного фонда имелись списки работников, пользующихся правом на льготное пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями труда, составленные работодателем в 1998 году, 2000 году, 2001 году, 2003 году, однако указанный гражданин в них не числился. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда с данным выводом не согласилась.

Отмечается, что спорные периоды, которые истец просил включить в стаж, имели место после его регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

Так, согласно выписке из индивидуального лицевого счета гражданина спорные периоды в должности газорезчика содержат коды льготной работы, что свидетельствует о подтверждении работодателем права истца на включение периодов работы в специальный стаж.