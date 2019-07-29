



Волгоградский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда о возмещении ущерба и компенсации морального вреда кондуктору автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского облсуда, женщина в январе 2018 года находилась на своем рабочем месте в салоне автобуса №55, принадлежащем ООО «Волгоградский автобусный парк» - «дочки» компании «Питер-Авто», которая зашла на транспортный рынок города несколько лет назад. Водитель автобуса затормозил, избегая столкновения с другим автомобилем. Находившаяся в салоне автобуса кондуктор упала и получила травму в виде сотрясения головного мозга и перелома левой плечевой кости. Для выздоровления ей потребовалось длительное время, при этом ей пришлось тратить деньги на лекарства. А нахождение на больничном лишило ее среднемесячного заработка. В этой связи кондуктор просила взыскать с ответчика понесённый ею материальный ущерб, а также компенсировать моральный вред. В суде выяснилось , что постановлением по делу об административном правонарушении водитель автобуса был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ. Поскольку последний на основании трудового договора работал в ООО «Волгоградский автобусный парк», суд на основании ст. 1068 ГК РФ пришёл к выводу о возложении обязанности по возмещению материального ущерба и компенсации морального вреда на работодателя.

Решением Кировского районного суда Волгограда с ООО «Волгоградский автобусный парк» в пользу сотрудницы предприятия был взыскан ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 1363 руб., сумма утраченного заработка в размере 48438 руб., компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 5 000 рублей.

Не согласившись с постановленным решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Однако решение вступило в законную силу.



