Леса Волгоградской области после дождей затаили опасность





В лесах Волгоградской области после прошедших дождей – небывалый урожай грибов. Как сообщает ИА «Высота 102», в огромном количестве вылезли сыроежки, поддубовики, маслята, шампиньоны, белые, подосиновики и подберезовики. Но за богатым лесным урожаем в леса отправились и те, кто плохо разбирается в грибах. А это грозит серьезными отравлениями, ведь в корзинку можно бросить и ядовитый гриб. Жители острова Сарпинский жалуются – дачники и отдыхающие набирают все, что видят под ногами. «Хорошо, если кто спросит, что они срезали и собирались привезти домой. Иногда прямо целые корзинки приходилось выкидывать. Но ведь многие так уверены в себе, что даже не интересуются, что они собрали», - говорят островитяне.









А ведь, напомним, отравиться можно и съедобными грибами. По последним данным управления Роспотребнадзора, в Волгоградской области зарегистрировано 13 отравлений не ядовитыми грибами. Среди пострадавших - трое детей до 14 лет. Случаи отравлений зафиксированы в период с апреля по июль текущего года. Как правило, люди попадали в больницу после употребления жареных и консервированных грибов (грузди, волнушки, маслята, дубовики) домашнего приготовления собственного сбора.









Врачи напоминают, что категорически запрещается осуществлять сбор грибов вблизи дорог, автомагистралей, промышленных предприятий, заводов. Не рекомендуется собирать грибы, которые вы не можете идентифицировать, что они съедобные. Незнакомые грибы срывать нельзя. Каждый гриб срезайте с целой ножкой. Не срывайте старые, червивые, дряблые грибы. Не используйте для сбора грибов ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, для сбора приобретите плетеные корзины - так они дольше сохраняться. Сразу после сбора грибы необходимо тщательно пересмотреть, перебрать и пересортировать и в этот же день обязательно подвергнуть кулинарной обработке. Не используйте алюминиевую или оцинкованную посуду для хранения грибов, не маринуйте и не солите грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Специалисты не советуют покупать свежие, сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц.













Внимание! Все эти грибы после необходимой тепловой обработки можно употреблять в пищу.