Общество

В Волгоградской области прокуроры поставили на место "запутавшегося" чиновника

Общество 26.07.2019 08:11
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26.07.2019 08:11


Прокуроры Среднеахтубинского района, которых интересует деятельность главы Краснослободска Владимира Суркова, заставили его разобраться с денежными компенсациями, которые он выдает своим подчиненным, нарушая при этом закон. 
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ надзорного органа, при увольнении своего подчиненного - директора МУП «Тепловые сети г. Краснослободск» Михаила Селюнина - глава распорядился выплатить ему компенсацию в размере трех окладов при увольнении по соглашению сторон.
Жителям города личность господина Селюнина хорошо известна, об этом ИА "Высота 102" сообщало неоднократно. Вступив на должность директора МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск»  в мае 2017 года он "прославился" тем, что стал инициатором отказа в выплате выходного пособия работникам, которые имели полные основания для его получения. Считая выплату выходного пособия, закрепленного в трудовых договорах (дополнительных соглашениях), работникам,  у которых имелись все основания для его получения, необязательной, он не раз обращался в прокуратуру для закрепления этого отказа в выплате. И хотя трудовое законодательство вообще не содержит запрета на выплату выходного пособия рядовым работникам, не являющимися руководителями и главными бухгалтерами, деньги так и не были выплачены уволенным при смене директора в 2017 году работникам. 
Но главная "слава" пришла к Селюнину, когда единственное муниципальное унитарное предприятие города, которое обеспечивало теплоснабжением территорию целого поселения и являлось прибыльным,  под его руководством стало убыточным. При руководстве предприятием им нарушалось действующее законодательство.
На Селюнина посыпались штрафы от контролирующих, надзорных, судебных  органов и, в  конце концов, он  решил уволиться. Но за что три должностных оклада при увольнении по соглашению сторон руководителя? 
Эти вопросы возникли и у прокуроров после обращения к ним жителей города. "На основании...соглашения о расторжении трудовых договоров  ... с работниками, категории которых указаны в ч1, ст.349.3 ТК РФ, не могут содержать условия о выплате работнику выходного пособия, компенсации и (или) о назначении работнику каких-либо других выплат в любой форме", - говорится в ответе зампрокурора района Ермакова. 
В результате прокуратурой на распоряжение и приказ об увольнении был принесен протест, а в адрес главы Суркова -  представление по факту допущенных нарушений трудового законодательства и необходимости принятия мер по возврату незаконно выплаченной компенсации, которая не является заработной платой.
Так что деньги в любом случае придется вернуть в казну. 
Напомним, о деятельности данного руководителя МУП ИА «Высота 102»  рассказывало в публикациях «Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться», «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату» и многих других.  

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