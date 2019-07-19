В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и воровать





В регионе сократилось количество разбойных нападений, угонов, грабежей, мошенничеств, краж и ряда других преступлений. Об этом как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, заявили сегодня на заседании коллегии по итогам работы за первое полугодие 2019 года.

Всего за это время в регионе зарегистрировано 19308 преступлений, что на несколько процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В области зарегистрированы 3833 тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, число разбойных нападений уменьшилось почти на четверть, зарегистрированных поджогов почти на 12%, нарушений ПДД и правил эксплуатации транспорта на 8,9%. Примерно на треть снизилось количество таких нарушений, повлекших гибель людей. Стали меньше угонять машины, уменьшилось количество квартирных краж, мошенничеств и убийств.

В то же время начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко критически оценил работу подразделений, отвечающих за безопасность в общественных местах. Это связано с увеличением количества преступлений, совершенных на улице. Вызывает определенное беспокойство и небольшой рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Для решения этого вопроса, по мнению Александра Кравченко, требуется скоординированная работа ряда правоохранительных органов. Возросло количество угонов мототехники: мотоциклов, скутеров, квадроциклов и т.д. Примечательно, что почти треть правонарушений совершили люди, у которых нет постоянного источника доходов. Каждое шестое правонарушение совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Увеличилась раскрываемость хулиганств, поджогов, нарушений ПДД и эксплуатации техники, краж цветных и черных металлов, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, разбойных нападений, краж с проникновением, краж скота и ряда других преступлений.



