В Волгограде чаще всего угоняют "Toyota"

Общество 19.07.2019 08:17
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19.07.2019 08:17
Безопасность автомобиля для каждого собственника может стать проблемой номер один. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Ренессанс страхование», владельцу транспортного средства полезно посмотреть рейтинг наиболее угоняемых авто, чтобы задуматься о его более эффективной защищенности.
Компания проанализировала частоту (количество угнанных автомобилей по отношению к числу застрахованных) и число угонов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Этот показатель позволяет оценить «рейтинг популярности» модели у преступников.
Традиционно лидируют внедорожники и массовый сегмент. Рекордсмен рейтинга и в столицах и по России — Hyundai Solaris. В Волгограде самым угоняемым автомобилем стала Toyota Camry.
Рейтинг угонов автомобилей за первое полугодие 2019 года по версии компании «Ренессанс страхование» выглядит так:
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